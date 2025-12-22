Strage di Bondi Beach attentatori si sono addestrati in Australia In ricognizione sul posto pochi giorni prima

Si erano addestrati in Australia i due assalitori, ritenuti responsabili della strage antisemita a Bondi Beach (Sidney) costata la vita a 15 persone, il 14 dicembre durante un raduno per la festa ebraica di Hanukkah. Erano stati sul posto, in "ricognizione", di notte, pochi giorni prima dell'attentato. È quanto emerge da documenti ufficiali della polizia, resi pubblici in queste ore. I due sono padre e figlio: Sajid Akram, 50 anni, indiano, entrato in Australia con un visto nel 1998, ucciso poco dopo l'attacco; Naveed Akram, nato nel paese 24 anni fa, trasferito oggi in carcere dall'ospedale in cui era ricoverato.

