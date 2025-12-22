Strage Bondi Beach autori si erano addestrati in Australia

(Adnkronos) – Si erano addestrati in Australia i due assalitori ritenuti responsabili della strage di otto giorni fa a Bondi Beach, costata la vita a 15 persone, ed erano stati sul posto, in "ricognizione", di notte, pochi giorni prima. E' quanto emerge da documenti ufficiali resi pubblici in queste ore sulla strage di cui sono . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Gli autori dell’attentato di Bondi Beach si erano addestrati per mesi: usata “bomba a pallina da tennis” Leggi anche: Bondi Beach, killer si erano addestrati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bondi Beach, l'autore della strage dovrà rispondere di 59 reati; Strage a Bondi Beach, media: i due killer legati all’Isis. Cosa sappiamo; Spari alla festa ebraica di Hanukkah, 15 morti. Identificati gli attentatori erano legati all'Isis; Attentato Bondi Beach, assalitori addestrati in Australia: video Isis e scuse del premier Albanese. Gli autori dell’attentato di Bondi Beach si erano addestrati per mesi: usata “bomba a pallina da tennis” - I documenti dell’inchiesta rivelano che padre e figlio Akram si erano addestrati con armi da fuoco, avevano fatto sopralluoghi a Bondi e preparato l’attacco ... fanpage.it

Strage Bondi Beach, autori si erano addestrati in Australia - Si erano addestrati in Australia i due assalitori ritenuti responsabili della strage di otto giorni fa a Bondi Beach, costata la vita a 15 persone, ed erano stati sul posto, in "ricogniz ... msn.com

Sydney, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah: gli attentatori (padre e figlio), la fuga dalla spiaggia, le 15 vittime e il passante-eroe - Mentre si celebrava la festività ebraica dell'Hanukkah, due uomini, padre e figlio, ... ilmattino.it

Sydney, minuto di silenzio a Bondi Beach a una settimana dalla strage - facebook.com facebook

Strage di Bondi Beach, la foto alterata di Arsen Ostrovsky in ospedale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.