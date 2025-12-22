Strada provinciale Valdaveto non c’è ancora una soluzione
La strada provinciale Valdaveto rimarrà a lungo interrotta nel tratto della diga di Boschi. Non ci sono ancora notizie positive dalla Provincia in merito al collegamento stradale, quasi al confine con il territorio genovese, nel comune di Ferriere. Il 2025 è stato molto sfortunato per gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Diga di Boschi, cede ancora il tratto della provinciale Valdaveto: strada interrotta
Leggi anche: Per la strada provinciale Valdaveto si teme una «lunga chiusura»
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Maltempo nella Locride: smottamenti sulla strada provinciale mettono a rischio la viabilità dei ... #eisolamentoogni #smottamenti #PIOVE #viabilità #STILO #STRADE - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.