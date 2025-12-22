Stop alla produzione di Captagon dopo la caduta di Assad La Siria non è più un narco-stato

In Siria, la produzione su larga scala della droga sintetica illegale Captagon è stata interrotta dopo il rovesciamento del regime di Bashar al-Assad un anno fa. Lo ha riferito l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (Unodc) a Vienna, attribuendone il merito a una migliore cooperazione nella lotta alla droga da parte dei Paesi arabi della regione. Secondo i risultati preliminari di un'indagine sul mercato della droga nei Paesi arabi, le nuove autorità siriane hanno smantellato 15 laboratori industriali e 13 depositi, riducendo la disponibilità di pillole di Captagon nel Paese.

La polizia siriana ha sequestrato 12 milioni di pillole di captagon, in una delle operazioni più grosse dopo la fine del regime di Assad - La polizia siriana ha sequestrato 12 milioni di pillole di captagon, una droga che divenne una delle principali esportazioni del paese ai tempi del regime di Bashar al Assad: quello di domenica è uno ... ilpost.it

