stop al maledetto filotto di sconfitte

REGGIO EMILIA 77 TRENTO 68 UNA HOTELS REGGIO EMILIA Caupain 22 (44, 47), Barford 13 (36, 16), Woldetensae 2 (11, 02) Cheatham 8 (24, 15), Echenique 8 (45); Uglietti 1 (23, 01), Williams 12 (68, 01), Thor 4 (22), Vitali 5 (15 da 3), Severini 2 (11). N.e.: Mainini, Manfredotti. All.: Priftis. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO Jones 4 (24, 01), Steward 11 (24, 25), Jakimovski 6 (04, 13), Aldridge (01, 01) Bayehe 20 (56, 23); Niang 2 (02, 01), Jogela 9 (15, 14), Battle 10 (26, 24), Hassan 6 (02, 23), Forray. N.e.: Fall, Airhienbuwa. All.: Cancellieri. Arbitri: Rossi, Pepponi, Noce Parziali: 19-16, 42-35; 61-50. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

