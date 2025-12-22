Stio il Sindaco Giancarlo Trotta a gbt-magazine | Misura Gse 3.0 Lavoriamo insieme per il futuro di Stio e Gorga

Il Sindaco di Stio, Giancarlo Trotta, ha recentemente commentato a GBT-Magazine la misura GSE 3.0, sottolineando l'importanza di collaborare per il futuro del paese e di Gorga. Stio, con i suoi 764 abitanti nel cuore del Cilento, affronta sfide comuni ai piccoli comuni italiani, tra cui lo spopolamento e la limitatezza di risorse. È fondamentale trovare soluzioni condivise per sostenere le comunità locali e garantire uno sviluppo equilibrato.

Stio Cilento è un piccolo comune di 764 anime in provincia di Salerno, nel Cilento appunto. Come tanti piccoli comuni, non soltanto del meridione d’Italia, sta conoscendo le tristi piaghe di un inesorabile spopolamento e di una carenza di fondi ormai endemica per certe piccole realtà. Il Sindaco Giancarlo Trotta, tuttavia, si rimbocca le maniche ed invita tecnici e dipendenti del comune a dare il massimo con i fondi a disposizione dell’amministrazione. Parliamo di “Misura Gse 3.0”: di seguito pubblichiamo il messaggio del primo cittadino di Stio rivolto soprattutto ai tecnici del comune da lui guidato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Stio, il Sindaco Giancarlo Trotta a gbt-magazine: “Misura Gse 3.0. Lavoriamo insieme per il futuro di Stio e Gorga” Leggi anche: A Stio la Festa della Castagna: sapori e tradizioni dal 31 ottobre al 2 novembre Leggi anche: Disabilità, Pietro Trotta a gbt: “Soprattutto nei piccoli comuni si sente il problema” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Formia: 200mila euro per la bonifica dell’ex Seven Up: al via il recupero dell’area abbandonata dal 1985 L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, ha presentato il progetto individuando quale area prioritaria di intervento il sito dell’ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.