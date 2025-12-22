Stile vintage in casa come dare nuova vita al passato con gusto contemporaneo

Arredare casa in stile vintage è una scelta di carattere che lascia spazio alla memoria, all'identità e al fascino delle epoche passate. In un panorama di interior design spesso dominato da linee minimali e colori neutri, il vintage emerge per la sua capacità di donare calore e personalità agli ambienti domestici. Pexels Poltrone vintage e dettagli moderni convivono in un salotto caldo ed equilibrato. Non si tratta di una tendenza passeggera, ma di un vero e proprio modo di concepire gli spazi, puntando su oggetti con una storia, materiali autentici e lavorazioni artigianali. Vintage e retrò: differenze da conoscere prima di arredare.

