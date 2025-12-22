Stiamo lavorando per portare il tram fino a Capriccio

22 dic 2025

Lavori del tram Sir2 a Vigonza: nelle prossime settimane inizieranno i cantieri fino alla rotonda di via Regia e per la prossima primavera dovrebbe arrivare la risposta sul finanziamento richiesto dal Comune per il prolungamento della linea verso Capriccio. In risposta alle domande di molti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

stiamo lavorando per portare il tram fino a capriccio

