Il regista de Il miglio verde ha raccontato il motivo che lo spinse a dire 'no' all'adattamento del romanzo del famoso scrittore di IT e La lunga marcia. Frank Darabont è uno dei registi maggiormente legati alle opere di Stephen King sul grande schermo. Darabont si è occupato della regia di film acclamati da critica e pubblico come Le ali della libertà, Il miglio verde e The Mist. Il regista avrebbe dovuto girare anche il film su La torre nera ma la collaborazione non si concretizzò. In passato, Stephen King disse che fu lui a rifiutare il nome di Darabont perché già troppo impegnato mentre il regista ha dichiarato esattamento il contrario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Stephen King, Frank Darabont spiega perché ha rifiutato di adattare La Torre Nera: "Era una sfida enorme"

