Reggio Emilia, 22 dicembre 2025 - Come trapelato nei giorni scorsi la Una Hotels, per risalire la china e centrare l'obiettivo salvezza, è intervenuta sul mercato; nel settore degli esterni. Alla corte di Dimitris Priftis arriva infatti Stephen Lawrence Brown Jr., 29 anni, da Fairfax, Virginia. Playmaker di 180 centimetri, ha disputato la prima parte della corrente stagione in in Grecia con il Paok Salonicco. Cresciuto cestisticamente all’Università di Bucknell (Division I NCAA), muove i primi passi da professionista tra Turchia ed Estonia nella stagione 20182019. Nel corso della sua carriera europea ha vestito le maglie di Ekaterinburg (Russia), Gießen 46ers e Bg 74 Göttingen (Germania), London Lions, Denain e Provence (Francia) e Szczecin (Polonia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Stephen Brown alla Una Hotels: "Non vedo l'ora di unirmi al team"

