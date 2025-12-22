Stazione torna attiva la corsia preferenziale per i bus Area ‘Kiss&Go’ per sosta temporanea in piazzale Sanguinetti
Stazione, torna attiva la corsia preferenziale per i bus nell’area ‘Kiss&Go’ di piazzale Sanguinetti. Questo intervento mira a migliorare la viabilità, la sicurezza e l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico, favorendo una mobilità più efficiente nella zona. La riattivazione della corsia rappresenta un passo importante per ottimizzare il traffico e agevolare gli utenti che usufruiscono dei mezzi pubblici.
Torna attiva la corsia preferenziale bus nell’area della stazione ferroviaria, un intervento pensato per migliorare la viabilità, la sicurezza e l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico in una zona particolarmente frequentata della città. La corsia è riservata esclusivamente ai mezzi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
