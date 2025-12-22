Starlink | cos’è a cosa serve e quanto costa

I primi 60 satelliti sono arrivati in orbita nel 2019: a sei anni di distanza, stando ai dati di dicembre 2025 confermati dall’astronomo americano Jonathan McDowell, le unità operative sono già 9.347. È Starlink, la prima costellazione al mondo sviluppata con l’obiettivo di garantire una connettività per privati e imprese a banda larga e bassa latenza, raggiungendo ogni angolo del pianeta direttamente dal cielo. A idearla e metterla a punto sono stati gli ingegneri di SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk che sta collaborando con la Nasa per riportare gli astronauti sulla Luna con il colossale velivolo Starship. 🔗 Leggi su Lettera43.it

