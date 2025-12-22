Starbucks ha nominato Anand Varadarajan per la carica di Chief Technology Officer e Vicepresidente esecutivo con decorrenza dal 19 gennaio 2026. Farà parte dell’Executive Leadership Team e riferirà direttamente al Ceo Brian Niccol. «Sono certo che aiuterà la squadra a proseguire il proprio lavoro in corso e ad accelerare gli sforzi per offrire il meglio a partner e clienti», ha spiegato l’amministratore delegato in una nota ufficiale. «Anand è un appassionato di caffè e inizia la maggior parte delle sue giornate con un latte macchiato o un caffè espresso, seguito da uova di Starbucks per pranzo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Starbucks, Anand Varadarajan è il nuovo Cto

Leggi anche: Choi Young-seok nuovo Cto e vice presidente di LG Display

Leggi anche: Portano zucche vuote da Starbucks per farsele riempire con le bevande e parlando di “esperienza autunnale”. Il nuovo trend social scatena i commentatori: “poveri baristi”, “e le norme sanitarie?”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Starbucks Appoints Indian-Origin Anand Varadarajan as New CTO