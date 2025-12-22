Il passaggio dal contratto Aris-Anmirs degli Ospedali Religiosi al contratto Aris-Cimop delle Case di Cura Private dei medici di Casa Sollievo della Sofferenza “non è accettabile” e non è in alcun modo negoziabile secondo l’Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri. Non ci sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Stallo a Casa Sollievo, medici sulle barricate: “Il cambio del contratto non è negoziabile”

Leggi anche: Casa Sollievo, sul cambio di contratto è rottura senza precedenti: sindacato dei medici proclama lo stato di agitazione

Leggi anche: Casa Sollievo, comparto in rivolta contro il cambio di contratto: "Se necessario ci sarà una marcia su Roma"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Casa Sollievo spaccata, sindacato dei medici e Gumirato ai ferri corti: è scontro senza esclusione di colpi; Capitanata, lavoro, sanità e aree interne al centro dell’allarme politico: Sinistra Italiana pronta a portare i temi in Parla; Scatta l’allarme dei medici nel Foggiano: “Assistenza territoriale a rischio durante le feste”; Lavoro, sanità e aree interne emergenze non più rinviabili: Le criticità di Foggia arrivino al Governo.

Tensione alla Casa Sollievo. Medici contro i vertici dell'ospedale: "Dimettetevi!" - Le proteste riguardano la modifica del contratto. rainews.it