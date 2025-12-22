Stacca luce e gas d' inverno alla casa della ex moglie e della figlia | chiesto il processo per marito violento
Un 81enne perugino, difeso dall’avvocato Maria Novella Calvieri, è stato accusato dalla Procura di Perugia di maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia e di mancato versamento dell’assegno di mantenimento.Secondo l’accusa l’uomo avrebbe posto in essere “condotte violente e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Raiz, chi era la moglie Daniela Shualy e madre della figlia Lea: “Una figlia che cercherò di crescere alla luce del suo esempio”
Leggi anche: Scarcerato il marito violento: "Distante da moglie e figlia almeno cinquecento metri"
3 offerte Luce e Gas a prezzo indicizzato per risparmiare a dicembre 2025 - Quali sono le offerte Luce e Gas a prezzo indicizzato convenienti per poter cercare di risparmiare a dicembre 2025: scopri le proposte da valutare. facile.it
Tra fiocchi di neve e luce dorata, la Dama si stacca dallo sfondo come un sogno. Amid snowflakes and golden light, the Lady lifts off the background like a dream. . . . . . . . #GoldenDream #Snowflakes3D #ArtComesAlive #KlimtInspired #RHAPSODYSM # - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.