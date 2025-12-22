Un 81enne perugino, difeso dall’avvocato Maria Novella Calvieri, è stato accusato dalla Procura di Perugia di maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia e di mancato versamento dell’assegno di mantenimento.Secondo l’accusa l’uomo avrebbe posto in essere “condotte violente e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Stacca luce e gas d'inverno alla casa della ex moglie e della figlia: chiesto il processo per marito violento

