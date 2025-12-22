2025-12-22 16:27:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La Nigeria, tre volte campione della Coppa d’Africa (AFCON), punta a fare meglio nel torneo del 2025 rispetto alla sconfitta in finale dell’ultima edizione. I Super Eagles hanno battuto Camerun, Angola e Sud Africa nella fase a eliminazione diretta e hanno condotto la partita decisiva prima di perdere 2-1 contro la nazione ospitante, la Costa d’Avorio nel 2023. Questa volta la squadra di Eric Chelle è la favorita per vincere il proprio girone, affrontando Tunisia, Uganda e Tanzania. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Squadra della Nigeria, calendario, programma, TV, streaming

Leggi anche: Calendario Europei ciclismo 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Calendario Mondiali taekwondo 2025: programma, orari, tv, streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Speciale Coppa d'Africa: risultati e classifiche aggiornate; Coppa d’Africa 2025, quando si gioca e dove vederla; Akinsanmiro e Nzola partiti per l'Africa, li rivedremo a gennaio. Martedì la squadra torna ad allenarsi.

UEFA Champions League 2025/26: nuovo formato e calendario spiegati | Tutto quello che devi sapere

GUIDA ALLA COPPA D’AFRICA Scopriamo il girone C La Nigeria con tanto talento ma caotica La Tunisia e il suo muro difensivo La Tanzania a caccia della prima vittoria L’Uganda che si affida ai suoi veterani Tutto nel video in link - facebook.com facebook