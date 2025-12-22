Spunta una lista degli stupri anche a Modena le scritte nei bagni dell’istituto Fermi | È un meccanismo di emulazione
Dopo i casi emersi nelle scorse settimane in alcuni licei di Roma, il fenomeno della cosiddetta « lista degli stupri » arriva anche a Modena. Per la prima volta, scritte di questo tipo sono comparse nei bagni dell’ Istituto tecnico Fermi di via Luosi. L’episodio, secondo quanto riferito da fonti interne alla scuola, risalirebbe a circa una settimana fa. La vicenda richiama quanto accaduto tra fine novembre e inizio dicembre nella Capitale, dove in tre scuole superiori, il liceo classico Giulio Cesare, il Carducci e l’Anco Marzio di Ostia, erano apparsi elenchi di nomi di studentesse, e in alcuni casi anche di docenti, indicati come presunti “bersagli” di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Scritte nei bagni, anche a Modena compare una “lista degli stupri”
Leggi anche: Choc nei bagni del liceo: spunta la lista degli stupri
Spunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È un meccanismo di emulazione» - Dopo i casi nei licei romani, il fenomeno arriva anche a Modena e risalirebbe a una settimana fa L'articolo Spunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È ... msn.com
Scritte nei bagni, anche a Modena compare una “lista degli stupri” - Dopo le segnalazioni arrivate da alcuni istituti superiori della capitale, la questione si estende ad altre città. orizzontescuola.it
Dopo Roma anche nel bagno di un liceo di Lucca spunta la “lista stupri” con i nomi di due studentesse - Al liceo scientifico di Lucca spunta una "lista stupri" nei bagni. ilfattoquotidiano.it
Roma, spunta un’altra 'lista stupri' nel Liceo G Cesare, studenti: “Atto deplorevole con 2 nomi di professoresse”, il 4º caso in un mese x.com
Lista stupri, al Giulio Cesare ne spunta una seconda Al liceo romano nel mirino due professoresse - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.