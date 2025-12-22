Spunta una lista degli stupri anche a Modena le scritte nei bagni dell’istituto Fermi | È un meccanismo di emulazione

Dopo i casi emersi nelle scorse settimane in alcuni licei di Roma, il fenomeno della cosiddetta « lista degli stupri » arriva anche a Modena. Per la prima volta, scritte di questo tipo sono comparse nei bagni dell’ Istituto tecnico Fermi di via Luosi. L’episodio, secondo quanto riferito da fonti interne alla scuola, risalirebbe a circa una settimana fa. La vicenda richiama quanto accaduto tra fine novembre e inizio dicembre nella Capitale, dove in tre scuole superiori, il liceo classico Giulio Cesare, il Carducci e l’Anco Marzio di Ostia, erano apparsi elenchi di nomi di studentesse, e in alcuni casi anche di docenti, indicati come presunti “bersagli” di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Open.online

