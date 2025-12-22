Spunta una lista degli stupri anche a Modena le scritte nei bagni dell’istituto Fermi | È un meccanismo di emulazione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i casi emersi nelle scorse settimane in alcuni licei di Roma, il fenomeno della cosiddetta « lista degli stupri » arriva anche a Modena. Per la prima volta, scritte di questo tipo sono comparse nei bagni dell’ Istituto tecnico Fermi di via Luosi. L’episodio, secondo quanto riferito da fonti interne alla scuola, risalirebbe a circa una settimana fa. La vicenda richiama quanto accaduto tra fine novembre e inizio dicembre nella Capitale, dove in tre scuole superiori, il liceo classico Giulio Cesare, il Carducci e l’Anco Marzio di Ostia, erano apparsi elenchi di nomi di studentesse, e in alcuni casi anche di docenti, indicati come presunti “bersagli” di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Scritte nei bagni, anche a Modena compare una “lista degli stupri”

Leggi anche: Choc nei bagni del liceo: spunta la lista degli stupri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

spunta lista stupri modenaSpunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È un meccanismo di emulazione» - Dopo i casi nei licei romani, il fenomeno arriva anche a Modena e risalirebbe a una settimana fa L'articolo Spunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È ... msn.com

spunta lista stupri modenaScritte nei bagni, anche a Modena compare una “lista degli stupri” - Dopo le segnalazioni arrivate da alcuni istituti superiori della capitale, la questione si estende ad altre città. orizzontescuola.it

Dopo Roma anche nel bagno di un liceo di Lucca spunta la “lista stupri” con i nomi di due studentesse - Al liceo scientifico di Lucca spunta una "lista stupri" nei bagni. ilfattoquotidiano.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.