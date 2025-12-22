Montecatini Terme, 21 dicembre 2025 – Terrore e caos in centro a Montecatini nel pomeriggio di domenica 21 dicembre. C’è stata infatti una brutale aggressione contro un uomo da parte di un altro gruppo di persone, tutte straniere. Accade in piazza XX Settembre. Diverse persone hanno assistito inorridite alla scena. Il gruppo era armato di bastoni e anche di un coltello dalla lama lunga. La persona è stata inseguita. Violenza cieca. E’ caduta ed è quindi stata raggiunta dal gruppo. Una violenza cieca tra i passanti esterrefatti. Le chiamate alle forze dell’ordine sono state immediate. In piazza è stato il caos. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sprangate a un uomo tra la gente sconvolta: Montecatini, brutale aggressione in centro

