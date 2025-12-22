Sport prevenzione e riabilitazione Nasce un polo all’avanguardia Dalla Regione 4 milioni di euro

Robot ed esoscheletri per permettere a chi ha subito gravi lesioni di ricominciare a muoversi e praticare sport. Ma anche per rendere l’attività fisica accessibile a tutti, prevenire malattie e incidenti con il movimento, comprendere le conseguenze dell’ambiente, dei fattori esterni e della società sulla mente e sul fisico. Al campus di Lecco del Politecnico nascerà un centro di ricerca di Medicina riabilitativa con un laboratorio all’avanguardia: l’ Exposome Lab. Sarà pronto nel 2027. Vi lavoreranno i ricercatori dell’ateneo con gli specialisti della riabilitazione di Villa Beretta di Costa Masnaga, la struttura di Medicina riabilitativa del Valduce di Como, i cui manager hanno stanziato cinque milioni di euro per completare il futuristico polo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

