Sport invernali il programma della settimana | sci alpino Tour de Ski e Quattro Trampolini al via

Dallo slalom di Alta Badia alle gare di Livigno e Semmering, fino all’inizio del Tour de Ski e del Torneo dei Quattro Trampolini: il calendario completo degli appuntamenti della settimana. Settimana intensa per gli sport invernali, con un calendario ricco di appuntamenti tra sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci e slittino su . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2025-2026: il programma e le tappe, Tour de Ski a gennaio

Leggi anche: Settimana ricchissima di sport invernali: via a fondo, biathlon, combinata nordica. A Copper Mountain tutto lo sci alpino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Programma della settimana: oggi slalom femminile a Courchevel; Calendario sport invernali: gli orari della settimana 15-21 dicembre, dove vederli in tv e streaming; Settimana Europea degli Sport Invernali 2026; Sci alpino in TV, dove vedere la Discea Libera in Val Gardena: orari e programma.

Programma settimana sport invernali 22-28 dicembre: novità Livigno per lo sci alpino, iniziano Tour de Ski e Quattro Trampolini - Gli sport invernali non si fermano del tutto nemmeno nella settimana di Natale, permettendo agli appassionati di godersi nella settimana tra il 22 e il 28 dicembre sette eventi spalmati in quattro ... eurosport.it