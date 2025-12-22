Sport in tv oggi lunedì 22 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 22 dicembre, ci aspetta una giornata molto interessante di sport in attesa delle imminenti festività natalizie. Quasi tutte le discipline olimpiche invernali si fermano questa settimana, mentre la Coppa del Mondo di sci alpino prosegue con lo slalom speciale maschile in Alta Badia sulla Gran Risa dopo il gigante di ieri che rappresenta una delle grandi classiche del Circo Bianco. L’Italia si affida principalmente ad Alex Vinatzer e Tommaso Sala per puntare ad un piazzamento di prestigio, mentre gli altri azzurri avranno come obiettivo principale quello di qualificarsi per la seconda manche ed entrare in zona punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Sport in tv oggi (lunedì 1 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Leggi anche: Sport in tv oggi (lunedì 8 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Sport in tv oggi lunedì 15 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 22 dicembre 2025; Roma-Como lunedì 15 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Posticipo tutto da gustare all’Olimpico.
Sport in tv oggi (lunedì 22 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Quest'oggi, lunedì 22 dicembre, ci aspetta una giornata molto interessante di sport in attesa delle imminenti festività natalizie. oasport.it
Sport in tv oggi (giovedì 18 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 18 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il basket con l'Eurolega, l'Eurolega ... oasport.it
La bellezza dello sport, oggi Oggi, 21 dicembre, lo sport è protagonista di una giornata speciale fatta di emozioni, condivisione e orgoglio. Un evento che va oltre i risultati e le classifiche, capace di raccontare il valore dell’impegno, del sacrificio e della pa - facebook.com facebook
Oggi su La Gazzetta dello Sport la copertina del match di oggi! @Gazzetta_it #BlockDevils x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.