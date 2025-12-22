Spettacolo teatrale per bambini Chi ha rubato la tartaruga?
Sabato 17 gennaio alle 16.00 e Domenica 18 gennaio alle 17.30, presso il teatro Emporio delle Arti (Via Giacomo Costamagna, 42) ci sarà lo spettacolo giallo per bambini con attori e burattini "Chi ha rubato la tartaruga?" messo in scena da Piera Fumarola e Aldo Gordiani.Nel giardino di Teresa è.
