Spesa SOSpesa superate le 7,1 tonnellate del 2024

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la raccolta solidale Spesa SOSpesa, che quest’anno ha raggiunto 7,536 tonnellate di generi alimentari, superando le 7,1 tonnellate del 2024. «Un segnale concreto della grande generosità della comunità di Albignasego – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Anna Franco –. Un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

