Speed skating assegnate le quote provvisorie per Milano Cortina 2026 La situazione dell’Italia

Le classifiche a punti e per tempi stilate al termine delle prime quattro tappe della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating hanno definito il numero provvisorio di pass per ciascuna specialità prevista dal programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’ assegnazione da parte dell’ISU delle quote olimpiche è, come detto, provvisoria, dato che nel complesso le quote assegnate sono al momento 107 per le donne e 102 per gli uomini, mentre a Milano Cortina 2026 dovranno essere presenti 82 donne ed 82 uomini. L’ISU, dunque, “ incoraggia e richiede a ciascun Comitato Olimpico Nazionale di valutare attentamente la selezione degli atleti, in modo che la quota del CIO di 164 posti possa essere raggiunta in modo equo ed ottimale “. 🔗 Leggi su Oasport.it

