Spaventoso incidente stradale vola dal ponte | si cerca l’uomo alla guida

Nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, si è verificato un grave incidente stradale in cui un furgone è precipitato da un ponte nel letto di un torrente. Le cause dell'accaduto sono ancora da accertare e si sta cercando l’uomo alla guida. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine, mentre le autorità proseguono le ricerche.

Pauroso incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre. Intorno alle 7.20 un piccolo furgone, per cause che restano ancora da chiarire, è improvvisamente uscito dalla carreggiata, compiendo un volo nel vuoto e finendo nel letto di un torrente. Una scena drammatica, avvenuta nelle prime ore del giorno, che ha subito fatto scattare l'allarme tra gli automobilisti di passaggio e i residenti della zona. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, operatori sanitari e forze dell'ordine, impegnati a mettere in sicurezza l'area e a verificare le condizioni del mezzo precipitato.

