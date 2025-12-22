Sparito dopo la festa 16enne trovato morto Il corpo in un canale | l’ipotesi incidente

Incidente o delitto? C’è un giallo dietro il ritrovamento dopo trentasei ore di ricerche del corpo senza vita di Dario Cipullo, il sedicenne giocatore di rugby di cui si erano perse le tracce poco prima dell’una della notte fra venerdì e sabato quando il padre della sua ragazza lo aveva riaccompagnato a casa dopo una festa da amici. Dario si era fatto lasciare a un centinaio di metri dall’abitazione nel quartiere di Santa Rita. Sembra che avesse bevuto un bicchiere di troppo: forse era ubriaco, preferiva fare due passi per chiarirsi le idee. Poco dopo un amico ha ricevuto un messaggio vocale del quale però non era riuscito a capire le parole, confuse e biascicate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

