Sparito dopo la festa 16enne trovato morto Il corpo in un canale | l’ipotesi incidente

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente o delitto? C’è un giallo dietro il ritrovamento dopo trentasei ore di ricerche del corpo senza vita di Dario Cipullo, il sedicenne giocatore di rugby di cui si erano perse le tracce poco prima dell’una della notte fra venerdì e sabato quando il padre della sua ragazza lo aveva riaccompagnato a casa dopo una festa da amici. Dario si era fatto lasciare a un centinaio di metri dall’abitazione nel quartiere di Santa Rita. Sembra che avesse bevuto un bicchiere di troppo: forse era ubriaco, preferiva fare due passi per chiarirsi le idee. Poco dopo un amico ha ricevuto un messaggio vocale del quale però non era riuscito a capire le parole, confuse e biascicate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sparito dopo la festa 16enne trovato morto il corpo in un canale l8217ipotesi incidente

© Quotidiano.net - Sparito dopo la festa, 16enne trovato morto . Il corpo in un canale: l’ipotesi incidente

Leggi anche: Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì dopo una festa con amici

Leggi anche: Ritrovato in un canale il corpo del 16enne sparito dopo una cena con gli amici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sparito dopo la festa, 16enne trovato morto . Il corpo in un canale: l’ipotesi incidente; Dario Cipullo, morto a 16 anni in un canale. Amica di famiglia: “Tragico incidente”; Ritrovato in un canale il corpo del 16enne sparito dopo una cena con gli amici; Novara, sedicenne scomparso dopo una festa: ricerche in corso per Dario Cipullo.

sparito dopo festa 16enneSparito dopo la festa, 16enne trovato morto . Il corpo in un canale: l’ipotesi incidente - C’è un giallo dietro il ritrovamento dopo trentasei ore di ricerche del corpo senza vita di ... quotidiano.net

sparito dopo festa 16enneDramma a Novara, chi era Dario Cipullo, 16enne trovato morto in un canale: era scomparso dopo una festa - Novara, trovato senza vita Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo una festa. tag24.it

sparito dopo festa 16enneRitrovato in un canale il corpo del 16enne sparito dopo una cena con gli amici - Le ricerche di Dario Cipullo, il 16enne scomparso nel nulla due giorni fa a Novara, si sono purtroppo concluse in modo drammatico: il corpo senza vita del giovane, infatti, è stato ritrovato nelle ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.