Spari da un auto contro la squadra di Petacchi | ecco cosa è successo

Una mattinata di allenamento invernale che ha rischiato di trasformarsi in tragedia per la Sc Padovani Polo Cherry Bank. La squadra ciclistica del team manager Alessandro Petacchi, vincitore di numerose tappe a Tour, Giro e Vuelta, nonché di una Sanremo è stata vittima di un agguato mentre si allenava lungo le strade del Veneto, nei pressi di Dolcé. All'improvviso una autovettura di colore scuro affianca i ciclisti, il conducente abbassa il finestrino ed esplode due colpi di pistola contro gli atleti. I ragazzi in bicicletta hanno appena il tempo di abbassarsi per lo spavento, poi l'auto scappa via senza lasciare alcuna traccia di sé. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Paura in Veneto: da una macchina spari a salve sulla squadra di Petacchi (Video); Terrore in allenamento: spari da un'auto contro i ciclisti della SC Padovani; Spari a salve da auto in corsa sui ciclisti della squadra di Petacchi; Paura nella notte in piazza Nascè, spari da un'auto: 33enne colpita da un proiettile.

