Spara al rivale e fugge | Antonello è gravissimo in ospedale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonello Regaglia, 55 anni, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco nelle campagne di Pattada (Sassari). Il suo aggressore è fuggito dopo l'agguato: i carabinieri sono sulle sue tracce.La sparatoriaL'allarme è stato lanciato la. 🔗 Leggi su Today.it

spara al rivale e fugge antonello 232 gravissimo in ospedale

© Today.it - Spara al rivale e fugge: Antonello è gravissimo in ospedale

Leggi anche: Investe la "rivale" in amore e il suo amico fuori dalla disco, poi fugge

Leggi anche: Omicidio Dolores Dori a Desenzano, ripresa in video mentre spara alla famiglia rivale: si cerca il consuocero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.