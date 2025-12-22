Spalletti vive alla Continassa come fu a Castel Volturno facendo entrare le sue idee nelle menti dei calciatori

Luciano Spalletti è entrato appieno nell'ambiente Juventus, cercando di dare un ordine alla squadra e soprattutto una mentalità vincente ai calciatori. Vive al centro sportivo bianconero, come fu a Castel Volturno nei suoi anni a Napoli. Spalletti è entrato nella testa dei calciatori della Juventus. Tuttosport scrive: Ti entra nella testa. Basti pensare al modo in cui ha adattato il suo stile di vita: gli bastano un letto e una coperta alla Continassa, nel centro sportivo. Luciano Spalletti incide innanzitutto con l'esempio quotidiano. Vive a strettissimo contatto con l'ambiente Juve e ogni pensiero lo rivolge alla squadra.

