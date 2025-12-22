Spalletti Juventus vittoria amara e nervi tesi | la furia del tecnico dopo la Roma La rivelazione del Corriere dello Sport dopo l’errore di Zhegrova!

Spalletti Juventus, Spalletti Juventus: il Corriere dello Sport racconta un allenatore svuotato ma determinante dopo il successo contro la Roma Svuotato, nervosamente provato e visibilmente furioso. È questo il ritratto di Luciano Spalletti tracciato oggi dal Corriere dello Sport dopo la sofferta vittoria della Juventus contro la Roma, un successo che ha rischiato seriamente di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Dopo lo scudetto, la Roma perde anche la Champions? Intanto perde 2-1 contro la Juventus di Spalletti; Marangio: Ieri sera una vittoria su cui c'è la mano di Spalletti; Scotto critico: Le alternative ci sono, anche con gli infortuni! Strategia anacronistica, se giochi con gli stessi...; Bologna Juve fa registrare quel doppio traguardo per due bianconeri della rosa di Spalletti | sono entrati anche loro nella storia bianconera!.

spalletti juventus vittoria amaraJuventus, Spalletti post Roma: "Yildiz non sa ancora quanto è forte, mentre gli altri sì..." - Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a margine della vittoria per 2- eurosport.it

spalletti juventus vittoria amaraDopo lo scudetto, la Roma perde anche la Champions? Intanto perde 2-1 contro la Juventus di Spalletti - Roma, terza sconfitta in quattro partite per i giallorossi molto pompati dai media. ilnapolista.it

spalletti juventus vittoria amaraSpalletti: «Mi fa stare male vedere la mia squadra schiacciata in difesa, mi girano i coglioni» - Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza dopo la vittoria sulla Roma, ha espresso il suo punto di vista sul modo di giocare della squadra ... ilnapolista.it

