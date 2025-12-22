Importantissime novità per quel che concerne il futuro di Luciano Spalletti: ecco dove allenerà l’anno prossimo. 14 punti in sette giornate di campionato, Juve che risale dall’ottavo posto in classifica sotto la gestione Tudor all’attuale quinto posto, a una sola lunghezza dalla Roma quarta. L’impatto di Luciano Spalletti col mondo bianconero è, senza ombra di dubbio, molto positivo e adesso alla Continassa non si pongono più limiti in vista del 2026. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it L’obiettivo minimo rimane la qualificazione alla prossima Champions League e il passaggio del turno nella massima competizione continentale per club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti, firma vicinissima: dove allenerà l’anno prossimo

Leggi anche: Juventus con Spalletti anche l’anno prossimo: primi segnali di continuità

Leggi anche: Tonetto racconta Spalletti: «Ti convince di poter superare ogni limite. La prima volta che ci parlai fu quasi un trauma…Se non sarà Scudetto quest’anno, potrà vincerlo l’anno prossimo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spalletti, firma vicinissima: dove allenerà l’anno prossimo - Importantissime novità per quel che concerne il futuro di Luciano Spalletti: ecco dove allenerà l'anno prossimo ... calciomercato.it