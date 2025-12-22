Spagna vittoria netta del Partito Popolare | le possibili ripercussioni sul governo

Quelle che sembravano inizialmente solo delle congetture, si sono rivelate esatte. Le elezioni in Extremadura, una regione storicamente di sinistra, ha visto la sconfitta del Partito Socialista (PSOE) di Pedro Sánchez. Il PSOE, che aveva raggiunto in un primo momento il 40%, è calato al di sotto del 26%, perdendo 10 seggi. Gli scandali giudiziari e politici hanno gravato sui voti. È stato il Partito Popolare (PP) di centrodestra, guidato da María Guardiola, ad aggiudicarsi la vittoria. Il primo posto è stato raggiunto con il 43% dei voti e 29 seggi. La maggioranza assoluta di 33 seggi, infatti, non è stata raggiunta a causa di un calo dell’affluenza alle votazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

