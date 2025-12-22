SpaceX | così l’esplosione di un razzo di Elon Musk ha messo in pericolo 450 persone

L’esplosione di un razzo SpaceX lo scorso 16 gennaio ha messo a rischio almeno 450 passeggeri su tre voli civili nei cieli dei Caraibi. A scriverlo è il Wall Street Journal, che cita documenti interni della Faa, l’amministrazione federale per l’aviazione. Secondo la ricostruzione l’esplosione del razzo Starship ha disperso detriti infuocati nello spazio aereo dei Caraibi per circa 50 minuti. Tre aerei – due voli di linea e un jet privato – si sono trovati costretti a volare all’interno di una zona temporaneamente interdetta al traffico aereo. Oppure a correre il rischio di rimanere a secco di carburante mentre sorvolavano l’oceano. 🔗 Leggi su Open.online

