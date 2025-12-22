Una misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è stata disposta nei confronti di una donna vicina a un noto clan criminale del capoluogo. Si tratta di Giovina Di Silvio, classe 1950, che ha alle spalle diverse condanne per reati contro il patrimonio e diversi procedimenti ancora in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Spaccio di droga: scatta la sorveglianza speciale per Giovina Di Silvio

