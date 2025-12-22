Sottopagati norma salva-imprenditori

17.00 Gli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai giudici,non pagano adeguatamente i propri lavoratori, non saranno tenuti a corrispondere la differenza nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi. Lo prevede una modifica alla Manovra approvata in Commissione al Senato e contenuta nel testo all'esame dell'Aula Si tratta di casi in cui il trattamento economico non sia conforme ai principi dell'art.36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Lavoratori sottopagati: arriva una norma salva-imprenditori

Leggi anche: Sottopagati, norma per gli imprenditori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra, come funziona l’iter parlamentare e quali sono i tempi di approvazione. I DATI; Nelle grandi città casa fuori da Isee fino a 200mila euro; I migliori meme virali sui social nel 2025, da JD Vance alla Kiss Cam dei Coldplay. FOTO; Polemiche su Elisabetta Gardini, autrice della riforma condominio: dalla tv a FdI.

La manovra in Aula al Senato. Lavoratori sottopagati, arriva una norma salva-imprenditori. Ira della Cgil - Poi il testo alla Camera, votazione finale prevista per il 30 dicembre. ansa.it