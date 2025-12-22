Sottopagati norma per gli imprenditori

17.00 Gli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai giudici,non pagano adeguatamente i propri lavoratori, non saranno tenuti a corrispondere la differenza nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi. Lo prevede una modifica alla Manovra approvata in Commissione al Senato e contenuta nel testo all'esame dell'Aula Si tratta di casi in cui il trattamento economico non sia conforme ai principi dell'art.36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

