Sottopagati norma per gli imprenditori
17.00 Gli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai giudici,non pagano adeguatamente i propri lavoratori, non saranno tenuti a corrispondere la differenza nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi. Lo prevede una modifica alla Manovra approvata in Commissione al Senato e contenuta nel testo all'esame dell'Aula Si tratta di casi in cui il trattamento economico non sia conforme ai principi dell'art.36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Hanno infilato nella Manovra, col favore delle tenebre e la confusione dei litigi interni alla maggioranza, una norma vergognosa che calpesta e penalizza i lavoratori sottopagati, che avevamo già stoppato in estate. Con questa decisione di Meloni e soci, un la - facebook.com facebook
