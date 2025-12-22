Sostegno Consiglio d’Europa condanna l’Italia | Troppi precari e il 30% senza formazione Piccolotti attacca il Ministero
Il Consiglio d’Europa boccia l’Italia sui docenti di sostegno per l'elevato precariato e la mancata formazione, violando il diritto a guadagnarsi la vita. Piccolotti (Avs) accusa Valditara di spendere un miliardo in contenziosi pur di negare diritti fondamentali sanciti dalle sentenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
