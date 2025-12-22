Sorrisi in corsia | 200 modellini e un nuovo carrello per l’ecografo

EMPOLI – La solidarietà non ha colori, ma ha obiettivi precisi. Oggi il reparto di Pediatria del San Giuseppe ha vissuto una mattinata speciale. Due donazioni diverse, un unico scopo: rendere meno pesante il ricovero dei più piccoli e supportare chi li cura. Al secondo piano sono arrivati i motori. O meglio, le riproduzioni. Alcuni imprenditori locali di una concessionaria hanno consegnato oltre 200 modellini di auto. Sono pezzi attuali, pensati per il gioco. Serviranno a distrarre i bambini, a regalare un attimo di normalità. Un piccolo tesoro da portare a casa o da collezionare per alleggerire l’ansia della degenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

