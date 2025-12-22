Sorpreso a vendere alcolici a due ragazze 14enni maxi multa per un minimarkert

I controlli serrati della Polizia Locale di Rimini nella serata di sabato 20 dicembre hanno portato alla contestazione di una sanzione a un esercizio di vicinato del centro storico, sorpreso a vendere bevande alcoliche a due ragazze di appena 14 anni. Le minori avevano acquistato due bottiglie di.

