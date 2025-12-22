Sorpreso a rubare prende a calci e pugni i dipendenti del supermercato

Nel supermercato Conad di via Massaccio a Brescia, un giovane è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire con merce rubata, reagendo con calci e pugni al personale di sicurezza. L’episodio si è concluso in breve tempo, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti aggressivi e il rispetto delle norme di sicurezza.

