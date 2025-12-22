Sorpreso a rubare prende a calci e pugni i dipendenti del supermercato
Nel supermercato Conad di via Massaccio a Brescia, un giovane è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire con merce rubata, reagendo con calci e pugni al personale di sicurezza. L’episodio si è concluso in breve tempo, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti aggressivi e il rispetto delle norme di sicurezza.
Dalla spesa rubata alle botte, fino all’arresto nel giro di pochi minuti. È la sequenza di quanto accaduto nei giorni scorsi al supermercato Conad di via Massaccio, a Brescia, dove un giovane ha aggredito il personale nel tentativo di fuggire dopo un furto.L’allarme è scattato tramite il numero. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
