Sorpreso a rubare prende a calci e pugni i dipendenti del supermercato

Un giovane è stato arrestato presso il supermercato Conad di via Massaccio, Brescia, dopo aver tentato di scappare con merce rubata. Durante l’episodio, ha aggredito fisicamente alcuni dipendenti del negozio. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto rapidamente, garantendo l’arresto in pochi minuti. L’evento evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti e il rispetto delle norme di sicurezza nei punti vendita.

Dalla spesa rubata alle botte, fino all'arresto nel giro di pochi minuti. È la sequenza di quanto accaduto nei giorni scorsi al supermercato Conad di via Massaccio, a Brescia, dove un giovane ha aggredito il personale nel tentativo di fuggire dopo un furto.L'allarme è scattato tramite il numero.

