Sondaggio Ghisleri | centrosinistra avanti ad Avellino ma pesa l’indecisione

Il sondaggio di Ghisleri evidenzia una leggera predominanza del centrosinistra ad Avellino, sebbene l’incertezza degli elettori rimanga elevata. La situazione politica locale si presenta ancora fluida, con molte variabili che potranno influenzare l’esito delle prossime consultazioni. La sfida principale sarà comprendere come evolveranno le preferenze prima del voto, che si avvicina rapidamente.

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino si avvicina al voto amministrativo con un quadro politico in movimento e un elettorato ancora fortemente indeciso. È quanto emerge dall’indagine demoscopica presentata dalla sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, nel corso dell’incontro ospitato al Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele. A introdurre i lavori è stato il sindaco di Montefredane Ciro Aquino, mentre l’iniziativa – promossa dall’associazione culturale Lupus Doctus – si inserisce nel più ampio confronto sul futuro amministrativo del capoluogo irpino, alimentato da settimane di dibattito pubblico e mediatico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sondaggio Ghisleri: centrosinistra avanti ad Avellino, ma pesa l’indecisione Leggi anche: Sondaggio Ghisleri: Avellino guarda al futuro, presentazione dei dati al Circolo della Stampa Leggi anche: Ghisleri, il sondaggio spedisce Meloni in orbita: FdI, botto in 7 giorni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia. Sondaggio Ghisleri: gli avellinesi premierebbero Pionati e Giordano - In vista delle prossime elezioni amministrative, la nota sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ha presentato i risultati di un’approfondita indagine demoscopica sulla citt ... irpinianews.it

Amministrative, sondaggio di Ghisleri per Lupus Doctus: il centrosinistra in vantaggio. Tanti indecisi ed elevata l’astensione - Il centrosinistra (Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e civiche collegate) è in vantaggio con una percentuale centrale intorno al 51%, mentre il centrodestra si ferma al 44%. corriereirpinia.it

Il centrosinistra "sorpassa" il centrodestra nei sondaggi: è vero quello che dice Elly Schlein? - Schlein sfida Meloni e rivendica il sorpasso del centrosinistra. tag24.it

ALESSANDRA GHISLERI PRESENTA SONDAGGIO SULLA CITTÀ DI AVELLINO Lunedì, alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, nell'ambito di una conferenza stampa la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice - facebook.com facebook

Un sondaggio di Alessandra Ghisleri svela che la maggioranza dei cittadini nutre seri dubbi sull’efficacia della legge che dovrebbe prevenire le aggressioni. Una norma bipartisan che, però, gli elettori non apprezzano. di @patfreitter x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.