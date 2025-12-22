L’ultimo aggiornamento della Supermedia di AGIYouTrend fotografa un quadro politico senza scossoni. I rapporti di forza tra i partiti restano pressoché invariati e le variazioni rispetto alle settimane precedenti sono minime. Dopo le elezioni regionali, emerge una diffusa stabilità, con pochissimi segnali di reale movimento. L’area di centrodestra continua a rappresentare il perno del sistema. Fratelli d’Italia si conferma nettamente primo partito con il 29,8%, pur registrando un lieve calo. Il partito guidato da Giorgia Meloni resta il principale riferimento della coalizione di governo. Accanto a FdI, Lega e Forza Italia arretrano, fermandosi rispettivamente all’ 8,4% e all’ 8,8%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi, come cambiano i numeri dalle ultime elezioni

Leggi anche: Sondaggi politici, quali partiti sono diventati più forti dalle ultime elezioni e chi vincerebbe oggi

Leggi anche: Sondaggi politici, chi è cresciuto dalle ultime elezioni e chi vincerebbe oggi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 12 dicembre, FdI e Meloni in crollo verticale, vola il M5S di Conte; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 19 dicembre, FdI e M5s giù, Pd su e risultato super per Calenda e Azione; L’ultima fattoria di A Fazenda 17 definisce i finalisti con Dudu in testa ai sondaggi e la doppia eliminazione imminente; Sondaggi, cosa succederebbe se si votasse oggi: i numeri parlano chiaro (e qualcuno piange).

Sondaggi politici, quali partiti sono diventati più forti dalle ultime elezioni e chi vincerebbe oggi - Hanno perso voti, invece, il Movimento 5 stelle, la Lega (poco) e i le forze centriste dell’opposizione. fanpage.it