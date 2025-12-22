Sollicciano il vascello fantasma che le luci delle feste non riescono a illuminare

Sollicciano, noto come il “vascello fantasma”, si staglia silenzioso nel paesaggio fiorentino, invisibile sotto le luci delle festività. Mentre le luminarie animano il centro storico, le vie della città si riempiono di un senso di calore e tradizione, riflesso della comune volontà di condividere momenti di serenità e di vicinanza.

FIRENZE – Le luminarie accendono il centro storico. Le strade trasudano atmosfera di festa, famiglia, comunità. Ma basta spostarsi di pochi chilometri per trovare il buio. A Sollicciano il Natale non arriva, o se arriva, fa più male. A denunciare questa frattura è l’associazione Pantagruel, storica presenza di volontariato all’interno del penitenziario fiorentino. Le parole dei volontari sono pietre. Descrivono un carcere vissuto come un “mondo a parte”, totalmente scollegato dalla città. “Il contrasto diventa quasi violento”, spiegano da Pantagruel. Fuori ci sono i messaggi di solidarietà e le luci. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

