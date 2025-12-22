Solitudine malattia mondiale ecco cosa provoca Lo psicologo | ma esiste anche l’isolamento felice

La solitudine è riconosciuta come una problematica diffusa a livello mondiale, con conseguenze che vanno oltre il semplice sentimento di isolamento. Secondo gli psicologi, esiste anche una forma di isolamento che può essere vissuta in modo positivo, contribuendo al benessere personale. Tuttavia, in un periodo come quello natalizio, la pressione di apparire felici può accentuare il senso di solitudine, rendendo più difficile affrontare questa realtà.

Roma, 22 dicembre 2025 - A Natale, con l'obbligo di essere felici, sentiamo di più la solitudine, per gli scienziati vera e propria malattia sociale a livello globale. "Dobbiamo distinguere tra la solitudine fisica, che può essere anche un isolamento felice, e il fatto di sentirsi soli. Il senso di solitudine è una sensazione psicologica". Parte da qui David Lazzari, presidente dell'Osservatorio nazionale benessere psicologico e salute, psicoterapeuta, specialista in psicosomatica e in psicologia della salute. Perché la solitudine è una malattia sociale. Il medico americano Vivek Murthy nel 2023 l'ha definita un'epidemia e ha elencato: rischio maggiore di malattie cardiovascolari, demenza, ictus, depressione, ansia e morte prematura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

