Anche quest’anno Enrico Della Rosa, guardia giurata dell’Ospedale Santa Chiara - che per passione e talento è anche un falegname specializzato nella creazione di minuteria di grande pregio - ha portato in dono la collezione 2025 dei suoi animaletti di legno, facendo la gioia dei piccoli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Solidarietà: tornano i giocattoli in legno di Enrico Della Rosa per i piccoli degenti del Santa Chiara

