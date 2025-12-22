Solidarietà CGIL al fianco della Caritas per le persone in difficoltà

Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest’anno la Camera del Lavoro Territoriale della CGIL di Avellino rinnova il proprio impegno nel sostegno alle persone che vivono situazioni di disagio economico e sociale, in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Un gesto di solidarietà concreta che si traduce in azioni reali e vicinanza alle comunità più fragili del territorio. Qualche giorno fa stata consegnata una prima parte degli alimenti raccolti alla Caritas di Avellino, grazie alla generosità di iscritti, delegati, lavoratrici e lavoratori. La raccolta solidale, tuttavia, continua presso tutte le sedi della CGIL di Avellino, inclusa la sede provinciale di Via Padre Paolo Manna 1131, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il sostegno alle famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

