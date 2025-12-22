Sola M5s su sicurezza e riqualificazione di Pescara Vecchia | Per il sindaco bastano biblioteca e luci d' arista ' fantasma'
Sola (M5s) commenta la strategia del sindaco Carlo Masci sulla sicurezza e la riqualificazione di Pescara Vecchia, evidenziando come, a suo avviso, la presenza della biblioteca di abruzzesistica e le luci d’artista siano considerate sufficienti. La critica si focalizza sulla percezione di una mancanza di interventi più concreti e incisivi nel riqualificare e rendere più sicuro il centro storico.
La biblioteca di abruzzesistica ospitata nel circolo Aternino e le “luci d’artista” di cui però non vi sarebbe traccia, sarebbero sufficienti per il sindaco Carlo Masci a garantire la sicurezza nel centro storico, ovvero a Pescara Vecchia. Questi, riferisce il consigliere comunale M5s Paolo Sola. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
