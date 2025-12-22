Sola M5s su sicurezza e riqualificazione di Pescara Vecchia | Per il sindaco bastano biblioteca e luci d' arista ' fantasma'

Sola (M5s) commenta la strategia del sindaco Carlo Masci sulla sicurezza e la riqualificazione di Pescara Vecchia, evidenziando come, a suo avviso, la presenza della biblioteca di abruzzesistica e le luci d’artista siano considerate sufficienti. La critica si focalizza sulla percezione di una mancanza di interventi più concreti e incisivi nel riqualificare e rendere più sicuro il centro storico.

