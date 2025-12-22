Sofia Goggia risponde | Alzabandiera a Cortina? Non ne so ancora nulla

Giornata speciale al Quirinale per la consegna del Tricolore agli atleti di Milano Cortina scelti come portabandiera ai prossimi Giochi Olimpici Invernali in Italia, la cui cerimonia di apertura è in programma il 6 febbraio. Una decisione inedita quella del CONI, che ha optato per due coppie di alfieri: Arianna Fontana e Federico Pellegrino guideranno la delegazione a Milano, mentre Amos Mosaner e Federica Brignone avranno l’onore di sfilare a Cortina. “ Scegliere non è stato semplice: in squadra ci sono tantissimi campioni che avrebbero meritato questo ruolo “, ha spiegato il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia risponde: “Alzabandiera a Cortina? Non ne so ancora nulla” Leggi anche: Sofia Goggia alzabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? “Non so ancora nulla” Leggi anche: Sofia Goggia portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? “Non so ancora nulla” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Milano-Cortina 2026, Goggia: Io alzabandiera? Non ne so ancora nulla. Goggia: 'Io alzabandiera a Cortina? Non ne so ancora nulla' - Risponde così Sofia Goggia prima di entrare al Quirinale per la consegna della bandiera agli atleti di Milano Cortina a chi gli chiede della proposta del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, di ... ansa.it

Goggia e l'ipotesi alzabandiera a Cortina. La risposta prima dell'ingesso al Quirinale - Sofia Goggia, prima di entrare al Quirinale, dove alle 12 si svolgerà la cerimonia di consegna delle bandiere agli Alfieri azzurri di Milano- corrieredellosport.it

Sofia Goggia non ha ricevuto chiamate e prende tempo - Sofia Goggia ha parlato prima di entrare al Quirinale, dove lunedì è andata in scena la cerimonia di consegna del Tricolore ai portabandiera (e quindi non a lei, visto che sono stati scelti Federica ... sportal.it

Su #Rai2 lo sport si fa spettacolo con la Coppa del Mondo di sci: le gare di SuperG femminile in Val d’Isère, con protagonista Sofia Goggia hanno ottenuto il 10,6% di share e 826 mila spettatori. #AscoltiTv x.com

Goggia vince il superG, mantra condiviso con Gasperini Sofia Goggia torna al successo nel superG e lo fa trasformando la delusione del giorno prima in forza. Dopo la gara, l’azzurra ha raccontato a La Repubblica il significato di una frase diventata orm - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.