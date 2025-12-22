Sofia | enorme maiale in piazza per le proteste contro l’ingresso nell’euro
Dopo le proteste davanti al Parlamento di Sofia, contro l'ingresso nell'Eurozona, è restato un enorme maiale rosa, che rappresenta Delyan Peevski. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Sofia contro i maiali.
