Sofia | enorme maiale in piazza per le proteste contro l’ingresso nell’euro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le proteste davanti al Parlamento di Sofia, contro l'ingresso nell'Eurozona, è restato un enorme maiale rosa, che rappresenta Delyan Peevski. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

